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14.09.2020 10:19
Рубрика: Происшествия

В Удмуртии задержан подрядчик после гибели детей при обрушении барака

Текст: Яна Шамаева (Ижевск)

В Удмуртии после гибели двух мальчиков под завалами обрушившегося барака в Сарапуле задержали руководителя подрядной организации, которая по муниципальному контракту должна была сносить дома в городе. Об этом сообщает пресс-служба СК России.

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
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44-летнего мужчину подозревают по части 3 статьи 109 УК России "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам". Сейчас готовятся материалы для предъявления ему обвинения. Также во время предварительного следствия будет дана оценка действиям должностных лиц администрации Сарапула.

Напомним, происшествие случилось днем 12 сентября по улице Амурской. Трое подростков находились в заброшенном бараке, когда в нем обрушилось межэтажное перекрытие дома. Двое мальчиков 13 и 14 лет погибли, третий не пострадал. По факту происшествия возбудили уголовное дело. Проверку начала прокуратура Удмуртии.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Приволжье ПФО Удмуртия

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