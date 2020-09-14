Экс-мэр Норильска пойдет под суд по делу о разливе топлива на ТЭЦ-3

Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по делу бывшего главы города Норильска Рината Ахметчина по делу о разливе топлива на ТЭЦ-3. Как сообщает пресс-служба ведомства, ему инкриминируется ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).

По версии следствия, в мае 2020 года из резервуара, находящегося в 12 километрах от Центрального района города Норильска на территории производственной площадки ТЭЦ-3 АО "Норильско-Таймырская энергетическая компания", вследствие аварийной разгерметизации произошел разлив более 21 тысячи тонн дизельного топлива. В результате нефтепродукты загрязнили сразу несколько крупных водоемов и значительные площади земель.

- Получив в тот же день информацию о произошедшем, в нарушение требований законодательства, регламентирующего порядок действий при наступлении чрезвычайной ситуации, глава города в течение двух дней не принимал мер, направленных на организацию аварийно-восстановительных и других неотложных работ с целью локализации разлива нефтепродуктов и минимизации их воздействия на окружающую среду, - пояснили суть обвинений в отношении Рината Ахметчин в генпрокуратуре.

По оценкам следствия, неисполнение Ахметчиным своих должностных обязанностей привело к существенному увеличению вреда, нанесенного окружающей среде.

Сейчас обвинительное заключение Рината Ахметчина направлено в Норильский городской суд. Там его будут рассматривать по существу.