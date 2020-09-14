Игорь Кобзев вырвался вперед на выборах в Иркутской области

Претендующий на кресло главы региона врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев по-прежнему находится на лидирующей позиции (60,66% голосов) после обработки 97,25% протоколов. Его ближайший соперник, кандидат от КПРФ Михаил Щапов набирает вдвое меньше голосов - 25,69%. Остальные кандидаты (Андрей Духовников, Лариса Егорова, Геннадий Щадов) набрали менее 5%.

Напомним, в Единый день голосования состоялись выборы в 83 регионах России. Волеизъявление проходило с применением беспрецедентного количества цифровых технологий. Нарушений было немного, отметили в Центризбиркоме.

В Иркутской области серьезных нарушений, которые могли бы повлиять на итоги выборов, не зафиксировано. В облизбирком поступило шесть обращений, они проверяются. Об этом рассказал председатель местной избирательной комиссии Илья Дмитриев. По его словам, явка составила 32%.