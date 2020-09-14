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14.09.2020 12:09
Рубрика: Экономика

Росприроднадзор объяснил, почему не вышло договориться с "Норникелем"

Текст: Алексей Дуэль
Росприроднадзор был готов к диалогу с "Норникелем" по поводу урегулирования ущерба природе, нанесенного рекордным разливом дизтоплива в Норильске, однако предметного разговора не случилось. Об этом рассказала глава ведомства Светлана Радионова в интервью "Российской газеты".
Спасатели перекрыли реку Амбарная бонами - специальными заграждениями и откачивают дизтопливо в емкости. Фото: Пресс-служба "Норникеля"/РИА Новости Спасатели перекрыли реку Амбарная бонами - специальными заграждениями и откачивают дизтопливо в емкости. Фото: Пресс-служба "Норникеля"/РИА Новости
Спасатели перекрыли реку Амбарная бонами - специальными заграждениями и откачивают дизтопливо в емкости. Фото: Пресс-служба "Норникеля"/РИА Новости

"Компания "Норникель", кроме громких заявлений о готовности досудебно решить вопрос, ничего не сделала, - сказала Светлана Радионова. - Мы слышали только слова, но цифру "Норильский никель" не назвал".

Фото: Пресс-служба "Норникеля"/РИА Новости
Росприроднадзор подал иск к компании "Норникеля" на 147,8 млрд рублей

По ее мнению, Росприроднадзор рассчитал ущерб в соответствии со всеми методологическими документами. Начисленная сумма составила 148 млрд рублей.

"Если компания хочет его оспорить, то она может подготовить свою калькуляцию и попытаться отстоять свою позицию, - добавила Светлана Радионова. - Я лично была на месте аварии и могу сказать, что Арктической зоне нанесен колоссальный ущерб. На ее восстановление уйдут многие годы".

Полностью интервью со Светланой Радионовой читайте в одном из ближайших номеров "Российской газеты".

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