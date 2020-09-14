Стали известны причины обрушения на шахте в Кузбассе

Как сообщает прокуратура Кемеровской области, на добывающем предприятии началась проверка исполнения законодательства об охране труда и промышленной безопасности.

- В момент выброса в горных выработках шахты находилось 95 человек. Один из них получил травмы, не совместимые с жизнью, - рассказала старший помощник прокурора области по взаимодействию со СМИ Елена Тушкевич. - Горный диспетчер шахты задействовал план ликвидации аварии, горноспасатели ведут поиск находящегося под завалом машиниста горных выемочных машин. На место незамедлительно выехали Кемеровский межрайонный прокурор по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли Евгений Шарафутдинов и прокурор города Белово Александр Царев. Для расследования обстоятельств и причин произошедшего создана комиссия. Ведение горных работ в шахте приостановлено.

Доследственную проверку по факту выброса угля с повышенным газовыделением на шахте проводит СУ СК региона.

- Сообщение о ЧП на шахте поступило сегодня в 5.45 по местному времени, - уточнила официальный представитель областного СУ СК Надежда Ананьева. - В забое на аварийном участке находилось четыре человека: двое рабочих самостоятельно вышли на поверхность, а еще двое горняков были заблокированы. Тело 37-летнего проходчика обнаружено и поднято на поверхность, следователи приступили к его осмотру. Поиски 53-летнего горняка продолжают горноспасатели. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.