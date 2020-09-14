Стали известны причины обрушения на шахте в Кузбассе

Новости

SMS от незнакомца может представлять опасность 09:41
В Выборге чиновника задержали за мошенничество на 700 миллионов рублей 09:39
На востоке столицы "Газель" упала в Яузу 09:32
В РФ предложили разрешить водить машины с 16 лет 09:32
В Москве выставили на торги здание "Винзавода" 09:19
В Великобритании высоко оценили российскую ракету "Буревестник" 09:13
Неймар обвинил футболиста "Марселя" в проявлении расизма 08:48
Россия и Индия создадут ракету-"убийцу AWACS" 08:47
Бирюков: Новые объекты спорткомплекса "Лужники" обеспечат электричеством 08:40
Передача Василевского помогла "Тампе" одержать победу над "Айлендерс" 08:00
Прядь волос Авраама Линкольна продана на аукционе в Бостоне 07:55
Доля расходов на коммуналку выросла в половине регионов России 07:40
Британские водители могут получить пожизненный срок за "нетрезвые гонки" 07:37
Нынешний глава Кубани набирает 83,72% после обработки 90,3% протоколов 07:12
Иван Белозерцев лидирует на выборах губернатора Пензенской области 07:02
ByteDance отказалась продавать Microsoft американский сегмент TikTok 06:34
У села Ленинское в ЕАО прорвало дамбу 06:31
Игорь Кобзев вырвался вперед на выборах в Иркутской области 05:55
Александр Богомаз лидирует на выборах главы Брянской области 05:52
Врио главы Архангельской области набрал 69,6% после обработки 99,4% протоколов 05:04
"Единая Россия" лидирует на выборах в думу Томска 04:47
Рустам Минниханов набрал 86,7% голосов после обработки более 50% протоколов 04:32
Врио главы Калужской области лидирует после обработки 54,87% протоколов 04:09
Бывший боевик в Сирии рассказал о финансовой помощи США 04:02
Вильфанд: Четверг станет самым теплым днем недели в европейской части России 03:32
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как новые технологии при капремонте помогут снизить стоимость ЖКУ
Как новые технологии при капремонте помогут снизить стоимость ЖКУ
Что показали первые дни учебного года в школах
Что показали первые дни учебного года в школах
Как экономики регионов пережили сложное первое полугодие
Как экономики регионов пережили сложное первое полугодие
14.09.2020 09:37
Рубрика: Происшествия

Стали известны причины обрушения на шахте в Кузбассе

Текст: Юлия Потапова (Кемерово)
Обрушение породы на шахте "Чертинская-Коксовая" в Беловском районе Кузбасса было спровоцировано внезапным выбросом газа и угля.

Как сообщает прокуратура Кемеровской области, на добывающем предприятии началась проверка исполнения законодательства об охране труда и промышленной безопасности.

На востоке столицы "Газель" упала в Яузу

- В момент выброса в горных выработках шахты находилось 95 человек. Один из них получил травмы, не совместимые с жизнью, - рассказала старший помощник прокурора области по взаимодействию со СМИ Елена Тушкевич. - Горный диспетчер шахты задействовал план ликвидации аварии, горноспасатели ведут поиск находящегося под завалом машиниста горных выемочных машин. На место незамедлительно выехали Кемеровский межрайонный прокурор по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли Евгений Шарафутдинов и прокурор города Белово Александр Царев. Для расследования обстоятельств и причин произошедшего создана комиссия. Ведение горных работ в шахте приостановлено.

Доследственную проверку по факту выброса угля с повышенным газовыделением на шахте проводит СУ СК региона.

- Сообщение о ЧП на шахте поступило сегодня в 5.45 по местному времени, - уточнила официальный представитель областного СУ СК Надежда Ананьева. - В забое на аварийном участке находилось четыре человека: двое рабочих самостоятельно вышли на поверхность, а еще двое горняков были заблокированы. Тело 37-летнего проходчика обнаружено и поднято на поверхность, следователи приступили к его осмотру. Поиски 53-летнего горняка продолжают горноспасатели. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

В регионах Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область

Главное сегодня

Единый день голосования-2020
Рустам Минниханов набрал 86,7% голосов после обработки более 50% протоколов
СМИ: Минтранс подготовил проект изменений ПДД
Доля расходов на коммуналку выросла в половине регионов России
ВОЗ зафиксировала рекордный суточный прирост заболевших COVID-19
В ФСБ и СКР рассказали подробности предотвращенных терактов
Впервые опубликованы оригиналы судебных решений по делу Бродского