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14.09.2020 14:35
Рубрика: Происшествия

Под Омском мать арестовали за истязание ребенка

Текст: Никита Зайков

В Омской области суд отправил под стражу на месяц двадцатилетнюю жительницу, обвиняемую в истязании собственного ребенка.

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Как рассказали в региональном Следственном управлении СК РФ, в деле есть еще одна подозреваемая - беременная подруга матери, вторую фигурантку поместили под домашний арест.

Следователи читают, что издевательства над полуторагодовалым малышом продолжались как минимум в течение августа этого года. Сама мать и ее 25-летняя знакомая, живущие в ауле Коянбай Таврического района Омской области, неоднократно связывали ребенку руки и ноги, а также избивали.

Возбуждено уголовное дело по статье об истязании малолетнего, находящегося заведомо для виновного в беспомощном состоянии.

Сейчас эксперты в органов опеки и попечительства решают вопрос об ограничении матери в родительских правах. Сам малыш находится под наблюдением врачей одной из московских больниц. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, которая поможет установить степень тяжести причиненного вреда.

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