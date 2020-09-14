Дрозденко лидирует на выборах в Ленобласти после подсчета 45,23% протоколов

После подсчета 45,23% протоколов УИК он набирает 83,41% голосов избирателей. Об этом сообщил председатель регионального избиркома Михаил Лебединский, передает ТАСС.

При этом явка на избирательных участках Ленинградской области, по предварительным данным, составила 48,53%.

Соперниками Александра Дрозденко на выборах были Андрей Лебедев (ЛДПР), Александр Перминов ("Справедливая Россия") и Александр Габитов ("Гражданская платформа").