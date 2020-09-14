ЕР набирает 33,7% на выборах в Госсовет Коми после обработки 26% протоколов

Партия "Единая Россия" набирает 33,7% голосов на выборах в Госсовет Республики Коми седьмого созыва после обработки 26% протоколов. Таковы предварительные итоги выборов по единому избирательному округу.

Как сообщает ТАСС, "Единая Россия" претендует на восемь депутатских мандатов из 15. КПРФ и ЛДПР получают по два мандата, у них 16,02% и 15,25% голосов соответственно. Предварительно, по одному мандату у "Родины", "Справедливой России" и "Зеленой альтернативы".

Отмечается также, что по итогам обработки 27% протоколов кандидаты от "Единой России" лидируют по девяти одномандатным округам из 15. При этом по двум округам пока нет данных.

Напомним, в этом году голосование в регионах впервые продлилось три дня. Эти выборы можно назвать самыми масштабными в истории избирательной системы России. В 83 регионах состоялось свыше девяти тысяч кампаний всех уровней. По итогам будет замещено более 78 тысяч депутатских мандатов и выборных должностей.