На выборах в Архангельской области продолжает лидировать Цыбульский

В Центризбиркоме рассказали о подсчете голосов в Архангельской области, где в Единый день голосования выбирали губернатора. После обработки 90,1% протоколов кандидат от "Единой России", временно исполняющий обязанности главы региона Александр Цыбульский набирает 69,5% голосов избирателей.

Ранее Цыбульский возглавлял Ненецкий автономный округ. А в апреле этого года был назначен врио главы Архангельской области после отставки предыдущего губернатора Игоря Орлова, напоминает ТАСС.

Цыбульскому для победы в первом туре нужно набрать 50% плюс один голос. Всего в выборах участвовали шесть человек.