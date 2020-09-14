Врио главы Коми лидирует на досрочных выборах после обработки 35,26% протоколов

Временно исполняющий обязанности главы Республики Коми Владимир Уйба набирает 75,23% голосов на досрочных выборах главы региона после обработки 35,26% протоколов. Таковы данные регионального избиркома.

У предпринимателя и депутата Совета Усинска от ЛДПР Андрея Никитина 10,52% голосов, у представителя Коммунистической партии социальной справедливости Сергея Пономарева - 5,24%, пишет ТАСС.

Ранее сообщалось, что после обработки 26% протоколов партия "Единая Россия" набирает 33,7% голосов на выборах в Госсовет Республики Коми седьмого созыва. Таковы предварительные итоги выборов по единому избирательному округу.