Врио главы Коми побеждает на досрочных губернаторских выборах

Избирком Республики Коми сообщил предварительные итоги голосования по выборам главы региона.

Временно исполняющий обязанности главы Коми Владимир Уйба сохранил лидирующую позицию после обработки ста процентов протоколов участковых избирательных комиссий.

Всего в досрочных выборах губернатора приняли участие около 200 тысяч жителей региона, явка составила 30,16 процента. За самовыдвиженца Владимира Уйбу проголосовали порядка 145 тысяч человек (73,18 процента голосов).

Второе место занял представитель ЛДПР Андрей Никитин, за которого отдали свой голос почти 21,5 тысячи человек (10,83 процента голосов). На третьем месте расположился депутат от Коммунистической партии социальной справедливости Сергей Пономарев (5,73 процента голосов), на четвертом месте - представитель партии "Зеленая альтернатива" Виктор Бетехтин (5,71 процента голосов).