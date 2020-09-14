Забравшегося на крышу Александро-Невской лавры мужчину спустили на землю

Мужчину, который накануне вечером забрался на крышу одного из зданий Александро-Невской лавры, спустили на землю. Спасательную операцию провели сотрудники ГУ МЧС Северной столицы.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе ведомства, мужчина не пострадал, спасатели - тоже.

Напомним, на крышу одного из зданий Александро-Невской лавры забрался 40-летний трудник. Мужчина жил и работал в монастыре полтора месяца, вел себя обычно, никаких странностей в его поведении замечено не было.

Отчего он взобрался на крышу, не знают ни члены братии, ни полицейские, ни спасатели. Известно, что мужчина кричал с крыши, что на земле ему угрожает опасность. Переговоры велись с ним с самого утра, мужчину уговаривали спуститься и спасатели, и полицейские, и члены братии. В итоге трудника спустили вниз с помощью пожарного крана.