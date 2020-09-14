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14.09.2020 07:12
Рубрика: Власть

Нынешний глава Кубани набирает 83,72% после обработки 90,3% протоколов

Жители Краснодарского края на прошедших в минувшие выходные выборах поддержали нынешнего руководителя региона Вениамина Кондратьева.

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Действующий глава набирает 83,72% голосов после обработки 90,3% протоколов. На втором месте - коммунист Александр Сафронов (7,8%), на третьем - кандидат от ЛДПР Иван Тутушкин (4,25%). Всего же было пять претендентов на пост главы региона, сообщает ТАСС.

Напомним, в этом году голосование продолжалось три дня. Согласно данным регионального избиркома, 11 и 12 сентября явка составила 46,28%.

Пять лет назад на прямых губернаторских выборах Кондратьев набрал 83,64% голосов. Тогда он сменил на посту главы Кубани Александра Ткачева, который был назначен министром сельского хозяйства России.

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