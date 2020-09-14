Кондратьев набирает 83,09% голосов после обработки 99,12% протоколов

Действующий глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев ("Единая Россия") лидирует на выборах губернатора Кубани. Он набирает 83,09% голосов после обработки 99,12% протоколов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональный избирком.

Вторе место занимает Александр Сафронов (КПРФ) - 8,14%, на третьем Иван Тутушкин (ЛДПР) - 4,34%.

За пост главы края выдвинули свои кандидатуры пять кандидатов. Среди претендентов также находятся Денис Хмелевской (он выдвинут региональным отделением партии "Справедливая Россия") и кандидат от регионального отделения Партии роста Олег Лунгин.

Напомним, голосование на выборах губернатора Кубани проходили с пятницы по воскресенье. Согласно данным онлайн-табло ЦИК РФ, за два дня, 11 и 12 сентября, явка составила 46,28%. В крае была организована работа 2 799 постоянных избирательных участков.

Пять лет назад на прямых губернаторских выборах Кондратьев набрал 83,64% голосов. Тогда он сменил на посту главы Кубани Александра Ткачева, который был назначен министром сельского хозяйства России.

Кубань - один из самых крупных избирательный регионов страны. Здесь правом голоса могли воспользоваться свыше 4,2 миллиона жителей. Всего в Краснодарском крае проходит 79 избирательных кампаний различного уровня. Жители региона выбирают губернатора, глав сельских поселений и муниципальных депутатов (в том числе Городской думы Краснодара - по данным крайизбиркома, здесь лидирует "Единая Россия", набравшая 56,6% голосов после обработки 65% протоколов).