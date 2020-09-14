Кондратьев набирает 84,99% голосов после обработки 21,97% протоколов

Действующий глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев ("Единая Россия") набирает 84,99% голосов после обработки 21,97% протоколов на выборах губернатора Кубани. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональный избирком.

По предварительным подсчетам, на втором месте идет Александр Сафронов (КПРФ) - 7,10%, на третьем Иван Тутушкин (ЛДПР) - 4,27%.

За пост главы края борются пять кандидатов. Среди претендентов также находятся Денис Хмелевской (он выдвинут региональным отделением партии "Справедливая Россия") и кандидат от регионального отделения Партии роста Олег Лунгин.

Напомним, голосование на выборах губернатора Кубани проходит с пятницы. Согласно данным онлайн-табло ЦИК РФ, за два дня, 11 и 12 сентября, явка составила 46,28%. В крае организована работа 2 799 постоянных избирательных участков. Общая активность избирателей по Краснодарскому краю на 18:00 составила 62,65%.

Кубань - один из самых крупных избирательный регионов страны. Здесь правом голоса могли воспользоваться свыше 4,2 миллиона жителей. Всего в Краснодарском крае проходит 79 избирательных кампаний различного уровня. Жители региона выбирают губернатора, глав сельских поселений и муниципальных депутатов (в том числе Городской думы миллионного Краснодара).