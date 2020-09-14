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14.09.2020 18:24
Рубрика: Происшествия

Мэрия Сочи: Сгоревшее на курорте кафе работало вне закона

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

Кафе в Лазаревском районе Сочи, где случился сильнейший пожар, использовалось в нарушение вида разрешенного использования земельного участка. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города-курорта.

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Как уже сообщала "РГ", сообщение о пожаре на улице Победы поступило сегодня в 15.47. В одноэтажном здании произошло горение кровли. Общая площадь составила около 400 квадратных метров. В 16.34 пожар удалось локализовать, а в 17.14 ликвидировать открытое горение. К счастью, обошлось без погибших.

Позже выяснилось, что по документам земля предназначена под строительство индивидуального жилого дома и не может использоваться под коммерческий объект.

Материалы направили в суд.

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