Мэрия Сочи: Сгоревшее на курорте кафе работало вне закона

Кафе в Лазаревском районе Сочи, где случился сильнейший пожар, использовалось в нарушение вида разрешенного использования земельного участка. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города-курорта.

Как уже сообщала "РГ", сообщение о пожаре на улице Победы поступило сегодня в 15.47. В одноэтажном здании произошло горение кровли. Общая площадь составила около 400 квадратных метров. В 16.34 пожар удалось локализовать, а в 17.14 ликвидировать открытое горение. К счастью, обошлось без погибших.

Позже выяснилось, что по документам земля предназначена под строительство индивидуального жилого дома и не может использоваться под коммерческий объект.

Материалы направили в суд.