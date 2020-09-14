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14.09.2020 10:39
Рубрика: Происшествия

Установлен очаг крупного пожара в многоквартирном доме на Кубани

Текст: Татьяна Павловская (Краснодарский край)

Причиной крупного пожара в многоквартирном доме на улице Российской в Краснодаре стал перегрев электропроводки в квартире на восьмом этаже. Об этом, по информации пресс-службы мэрии, заявил в понедельник на планерке в администрации города замглавы Андрей Дорошев.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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"Очаг пожара установлен - квартира № 50 на 8-м этаже, возгорание произошло в связи с перегревом электропроводки", - сказал вице-мэр.

Напомним, пожар на улице Российской в краевом центре случился в воскресенье ночью. Горение происходило в нескольких квартирах. Незамедлительно была начата эвакуация жильцов дома. Был объявлен четвертый ранг пожара, а затем введен режим ЧС. В 07:43 пожар на площади 4,4 тысячи квадратных метров был ликвидирован.

Как стало известно, в Краснодар прибыла рабочая группа Центрального аппарата МЧС РФ во главе с заместителем ведомства генерал-полковником Ильей Денисовым. Комиссия должна оценить ситуацию и решить вопросы, связанные с жизнеобеспечением пострадавших граждан.

Еще вчера специалисты испытательной пожарной лаборатории и отдела надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю назвали предварительную причину пожара - аварийный режим работы штатной электросети в розеточной группе жилой комнаты одной из квартир. А сегодня на городской планерке сообщили, что речь идет о квартире № 50, расположенной на восьмом этаже.

По словам мэра Краснодара Евгения Первышова, в гостиницы уже расселены больше 100 жителей пострадавшего дома. В самом строении начали разбор опасных конструкций.

"В настоящее время в гостинице "Кавказ" размещены 103 человека, из них 14 детей. Еще семерых жителей дома, включая двоих детей, поселили в гостиницу "Москва", заселение продолжается. Всем обеспечили горячее питание. Резервный номерной фонд "Москвы" - около 100 мест. Общий запас, который есть для расселения жителей, составляет 600 мест, так что разместить мы готовы всех желающих", - написал глава города в своем Telegram-канале.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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