Спикер Госсовета Крыма напомнил ЕС о нелегитимных аннексиях Европы

Председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов оценил реакцию Евросоюза на прошедшие на полуострове выборы губернатора Севастополя и довыборы местных депутатов. По мнению спикера, чиновники ЕС, не признавая крымские выборы, лукавят и забывают о неприятных фактах своей истории.

- Евросоюз вновь не признал результатов выборов, прошедших в Крыму 13 сентября, - сказал Константинов. - Они продолжают считать территорию нашей республики и Севастополя "Украиной", и хоть кол им на голове теши. Ну и что? Каждый из нас вправе не признавать легитимность существования ныне существующих европейских государств на том основании, что они незаконно вышли из состава Римской империи. Можем не признавать выхода Бельгии из состава Нидерландов, случившегося каких-то 190 лет назад. Или, скажем, выступать против аннексии немалой части территории Австро-Венгрии со стороны Италии, которая произошла еще позже.

Но еще больше оснований - считает Константинов - не признавать объединение ГДР и ФРГ после распада СССР.

- Возвращение территорий ГДР в состав единой федеративной Германии - чем не "родная гавань"? - недоумевает спикер. - Но хоть Восточная Германия и называлась "демократической", никто у ее граждан не спросил - хотят ли они фактического поглощения своего государства пусть и германским, но все-таки другим государственным образованием. Такие примеры возможного несуразного поведения с нашей стороны можно множить и множить. Но мы этого не делаем - чтобы соблюдать приличия и чтобы не выглядеть смешными.

Константинов считает, что заявлениями о нелегитимности выборов в Крыму европолитики лишь сотрясают воздух в то время, как им больше надо заботиться о своем имидже.

- Нас же этот лепет не может поколебать в твердой уверенности, что весной 2014 года мы сделали единственно правильный выбор, что наши действия были предельно легитимными, - считает Константинов. - Мы никогда не признавали законность госпереворота в Киеве. Мы реализовали свое право на самоопределение на своей земле, что было необходимо для предотвращения развития в Крыму кровавого сценария, который к тому времени не просто был написан, а уже стал осуществляться. Мы исполнили мечту нескольких поколений крымчан о возвращении в Россию.

Также спикер крымского парламента отметил, что последние выборы в Республике Крым и и Севастополе были безупречно организованы, а настроение у крымчан - позитивное и боевое.

- Они находятся под впечатлением от позитивных перемен, которые происходят в Крыму. Крымчане живут в мире и спокойствии, могут планировать свое будущее, принимать участие в масштабных преобразованиях, которые все мы переживаем. Нам это нравится, кого-то раздражает. Этим последним, по большому счету наплевать на мнение крымчан и на крымскую реальность. Что же, будем действовать в их отношении как предписывает русская пословица: "Как аукнется, так и откликнется".

Напомним, в Севастополе на выборах губернатора убедительную победу одержал врио главы города Михаил Развожаев. А в РК на довыборах в Госсовет победила экс-мэр Симферополя Наталья Маленко, за которую отдали голоса 72,22 процента избирателей.

В то же время представитель внешнеполитической службы ЕС Питер Стано заявил, что Евросоюз не признает результаты региональных выборов в Крыму.