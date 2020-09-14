В Краснодаре начались выплаты жильцам сгоревшего дома

В Краснодаре 15 жильцов сгоревшего многоквартирного дома, у которых в результате пожара полностью уничтожено имущество, получили единовременную материальную помощь в размере 10 тысяч рублей. Об этом сообщил в понедельник в ходе городской планерки вице-мэр Андрей Дорошев.

По информации пресс-службы администрации столицы Кубани, обследование пострадавших квартир продолжается.

Как отметил Дорошев, сегодня к утру с многоэтажки полностью сняли обгоревшую крышу, начался разбор пострадавшей от огня кладки. В настоящее время завезено 34 двери, которые выламывали спасатели - их заменят в течение дня. Жителей пускают домой только взять вещи. Монтажные работы продолжатся до субботы, а пока они будут ночевать в гостиницах.

В гостинице "Кавказ" разместили 105 жильцов сгоревшей многоэтажки (среди них 14 детей). А в отеле "Москва", которая также расположена в самом центре города, находятся 58 погорельцев, в том числе 16 детей.

Сейчас в "Кавказе" дежурят сотрудники Госпожнадзора и психологи от МЧС. Также психологическую помощь жильцам оказывают священники из краснодарских храмов. Они выясняют, в какой конкретно помощи нуждаются эвакуированные люди.