В Сочи родителей двухмесячной девочки будут судить за жестокое обращение

В Сочи перед судом предстанут родители двухмесячной девочки, обвиняемые в жестоком обращении с ребенком. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по региону.

Следственный отдел по Хостинскому району Сочи СК по Краснодарскому краю завершил расследование уголовного дела в отношении 35-летнего отца и 27-летней матери, обвиняемых в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего по статье 156 УК РФ. Также мужчине предъявлено обвинение в незаконном хранении без цели сбыта наркотического средства в значительном размере по части 1 статьи 228 УК РФ.

Как уже сообщала "РГ", 15 августа этого года в соцсети появилась видеозапись, на которой видно, как мужчина размахивает ребенком из стороны в сторону. Родителей малышки задержали.

По данным следствия, с 30 июня по 15 августа супруги временно проживали в Сочи, а также на территории Ажекского экопарка. При этом они не создали условий для проживания малолетней, не соблюдали необходимые гигиенические требования и санитарные нормы, не заботились о ее здоровье и жестоко обращались с ней. Более того, обвиняемые не обеспечили оказание дочери надлежащей медицинской помощи и патронажа, что привело к несвоевременному выявлению у младенца заболевания.

Кроме того, мужчина приобрел и хранил при себе наркотическое вещество в значительном размере, которое употреблял совместно с обвиняемой.

С помощью органов опеки и попечительства, а также надзорного ведомства были изучены условия жизни и воспитания ребенка. Девочку изъяли из семьи, а обвиняемых ограничили в родительских правах - решается вопрос о полном лишении. Сейчас малышка находится на попечении родственников.

Уголовное дело направили в суд.