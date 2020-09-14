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14.09.2020 13:14
Рубрика: Власть

Вениамин Кондратьев победил на выборах губернатора Краснодарского края

Текст: Александр Ершов (Краснодар)
Действующий глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев ("Единая Россия") одержал победу на выборах губернатора Кубани. Он набрал 82,97 процента голосов после обработки 100% протоколов.
Фото: Геннадий Аносов/РГ Фото: Геннадий Аносов/РГ
Фото: Геннадий Аносов/РГ

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональный избирком.

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ/РИА Ноовсти
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Второе место занял Александр Сафронов (КПРФ) - 8,21 процента, на третьем - Иван Тутушкин (ЛДПР) - 4,36 процента. В выборах главы края также принимали участие еще два кандидата: Денис Хмелевской ("Справедливая Россия") и Олег Лугин (Партия роста).

Напомним, голосование на выборах губернатора Кубани проходило с пятницы по воскресенье. Согласно данным онлайн-табло ЦИК РФ, за два дня, 11 и 12 сентября, явка составила 46,28%. В крае была организована работа 2799 постоянных избирательных участков.

"Во время подсчета голосов в избирательную комиссию края сообщений о нарушениях, связанных с подсчетом голосов, не поступало. Процесс подсчета голосов прошел без замечаний", - отметил председатель избирательной комиссии Краснодарского края Алексей Черненко.

По его словам, информация о подобных замечаниях, которая появилась в социальных сетях, была оперативно проверена и не подтвердилась,

Пять лет назад по итогам прямых губернаторских выборов Кондратьев сменил на посту главы Кубани Александра Ткачева, который был назначен министром сельского хозяйства России.

Кубань - один из самых крупных избирательный регионов страны. Здесь правом голоса могли воспользоваться свыше 4,2 миллиона жителей. Всего в Краснодарском крае проходит 79 избирательных кампаний различного уровня. Жители региона выбирают губернатора, глав сельских поселений и муниципальных депутатов (в том числе городской думы миллионного Краснодара).

На сегодняшней планерке в администрации муниципалитета мэр Евгений Первышов сообщил, что, по предварительным подсчетам протоколов, большинство из 52 мест в городской думе Краснодара получат представители партии "Единая Россия".

Справка "РГ"

Вениамин Иванович Кондратьев родился 1 сентября 1970 года в городе Прокопьевске Кемеровской области. Окончил Кубанский госуниверситет по специальность "Юрист". Кандидат юридических наук.

С 1991 по 1994 год - юрисконсульт, заведующий юридическим сектором АО "Плутос" в Краснодаре. С 1994 по 1995 год - специалист юридического отдела Управления делами администрации края. С 1995 по 2001 год - сотрудник правового управления администрации края. В 2001-2003 годах - замруководителя аппарата, начальник правового управления администрации региона.

С 2003 по 20014 год - вице-губернатор Кубани, руководитель департамента имущественных отношений Краснодарского края. С 2014 по апрель 2015 года - заместитель начальника Главного управления федерального имущества Управления делами президента РФ, начальник Главного управления, заместитель Управляющего делами президента.

Указом главы государства от 22 апреля 2015 года назначен врио главы администрации Краснодарского края. По результатам выборов, состоявшихся 13 сентября 2015 года, Вениамин Кондратьев набрал 83,64 процента голосов и стал избранным губернатором региона. 22 сентября 2015 года он официально вступил в должность главы администрации Квубани.

Семейное положение: женат, двое детей.

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