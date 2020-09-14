Самоходка "Мальва" сможет предотвратить тактический ядерный удар

Российское колесное самоходное орудие нового поколения "Мальва" способно уничтожать тактические средства ядерного нападения противника. Об этом сообщается в материалах Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) "Буревестник" (концерн "Уралвагонзавод", госкорпорация "Ростех").

Также САО предназначено для борьбы с бронетехникой, артиллерией, средствами противовоздушной обороны, мотопехотой и разрушения различных сооружений, в том числе полевых фортификаций.

В качестве вооружения применена 152-мм гаубица, имеющая максимальную дальность стрельбы 24 500 метров. Ее скорострельность достаточно высокая для систем такого типа и достигает семи выстрелов в минуту. Перевозимый боекомплект составляет 30 снарядов.

"Мальва" имеет углы вертикального наведения: -3...+70 градусов и горизонтального наведения +/- 30 градусов. Полная масса - 32 000 кг.

Самоходка выполнена на четырехосном вездеходном шасси Брянского автомобильного завода.

Первые данные об этой разработке появились около года назад, и машина уже успела получить высокую оценку зарубежных специалистов.

Колесные САО становятся все более популярными в армиях различных государств. Причем в некоторых им даже отдано большее предпочтение, чем гусеничным. Например, французские военные, приняв на вооружение 155-мм CAESAR, полностью отказались от модернизации старой своей разработки 70-х годов - AUF1 на базе основного боевого танка AMX-30.

Однако в большинстве зарубежных государств артсистемы различных типов развиваются параллельно. Так, в сухопутных войсках КНР можно увидеть PLZ-05 и PLC-181 (6х6).

В России созданы различные варианты перспективной установки "Коалиция", а также несколько вариантов "автомобильных" орудий, которые в настоящее время проходят испытания.