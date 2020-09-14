Самоходка "Мальва" сможет предотвратить тактический ядерный удар

Также САО предназначено для борьбы с бронетехникой, артиллерией, средствами противовоздушной обороны, мотопехотой и разрушения различных сооружений, в том числе полевых фортификаций.
В качестве вооружения применена 152-мм гаубица, имеющая максимальную дальность стрельбы 24 500 метров. Ее скорострельность достаточно высокая для систем такого типа и достигает семи выстрелов в минуту. Перевозимый боекомплект составляет 30 снарядов.
"Мальва" имеет углы вертикального наведения: -3...+70 градусов и горизонтального наведения +/- 30 градусов. Полная масса - 32 000 кг.
Самоходка выполнена на четырехосном вездеходном шасси Брянского автомобильного завода.
Первые данные об этой разработке появились около года назад, и машина уже успела получить высокую оценку зарубежных специалистов.
Колесные САО становятся все более популярными в армиях различных государств. Причем в некоторых им даже отдано большее предпочтение, чем гусеничным. Например, французские военные, приняв на вооружение 155-мм CAESAR, полностью отказались от модернизации старой своей разработки 70-х годов - AUF1 на базе основного боевого танка AMX-30.
Однако в большинстве зарубежных государств артсистемы различных типов развиваются параллельно. Так, в сухопутных войсках КНР можно увидеть PLZ-05 и PLC-181 (6х6).
В России созданы различные варианты перспективной установки "Коалиция", а также несколько вариантов "автомобильных" орудий, которые в настоящее время проходят испытания.
TsNII Burevestnik's info sheet on the S243 Malva 152mm self-propelled artillery system on an 8x8 BAZ-6010-027 chassis. It has a max range of 24.5 km and can fire 7 rounds per minute. 3/https://t.co/42CMO1Svnw pic.twitter.com/8Qf73mXss7— Rob Lee (@RALee85) September 13, 2020