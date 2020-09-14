Сергей Ситников имеет все шансы остаться главой Костромской области

Шансы нынешнего губернатора Костромской области Сергея Ситникова остаться в кресле главы региона увеличиваются с каждым часом. К данной минуте ЦИК обработал 12,48% протоколов с участковых избирательных комиссий. У Ситникова - 65,71% голосов. Это промежуточный итог. Информация будет обновляться, подчеркнули в ЦИК.

Напомним, в Единый день голосования в России выбирали губернаторов, депутатов региональных парламентов и городских дум, а также депутатов Госдумы. Волеизъявление проходило с применением беспрецедентного количества цифровых технологий. Председатель Центризбиркома Элла Памфилова сообщила о минимальном количестве нарушений.