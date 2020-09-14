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14.09.2020 19:14
Рубрика: Спорт

"Спартак" обратился в РФС с просьбой оценить судейство в матче против ЦСКА

Текст: Максим Домчев
Московский "Спартак" после поражения от ЦСКА в матче седьмого тура РПЛ обратился в Российский футбольный союз с просьбой разобрать судейство арбитра Сергея Карасева.

Напомним, что воскресная игра завершилась победой армейцев со счетом 3:1. По ходу матча было несколько моментов, которые могли вызвать вопросы у руководства "красно-белых".

Фото: Михаил Синицын/РГ
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В дебюте встречи защитник ЦСКА Вадим Карпов сбил Джордана Ларссона, который мог выйти один на один с Игорем Акинфеевым. Карасев после совещания с арбитрами на VAR не стал удалять армейца, наказав его лишь желтой карточкой.

Кроме того, в матче дважды при помощи VAR изучались эпизоды в штрафной ЦСКА, в обоих случаях пенальти назначены не были. Еще один эпизод, который наверняка вызвал вопросы, - третий гол армейцев, забитый после того, как мяч попал в руку Ивану Облякову.

"Письмо просто для того, чтобы получить профессиональное разъяснение некоторых моментов. Чтобы понять, как трактуются определенные эпизоды. Это чисто профессиональный интерес", - сказал генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов "Чемпионату".

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