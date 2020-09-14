Указ губернатора Свердловской области от 14 сентября 2020 года № 501-УГ "О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ "О введении на территории Свердловской области режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)"

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ "О правовых актах в Свердловской области" постановляю:

1. Внести в Указ Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ "О введении на территории Свердловской области режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)" ("Официальный интернет-портал правовой информации Свердловской области" (www.pravo.gov66.ru), 2020, 18 марта, № 24990) с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской области от 25.03.2020 № 141-УГ, от 26.03.2020 № 143-УГ, от 27.03.2020 № 145-УГ, от 30.03.2020 № 151-УГ, от 02.04.2020 № 156-УГ, от 03.04.2020 № 158-УГ, от 05.04.2020 № 159-УГ, от 07.04.2020 № 163-УГ, от 10.04.2020 № 175-УГ, от 12.04.2020 № 176-УГ, от 16.04.2020 № 181-УГ, от 17.04.2020 № 189-УГ, от 20.04.2020 № 190-УГ, от 21.04.2020 № 195-УГ, от 29.04.2020 № 219-УГ, от 30.04.2020 № 222-УГ, от 06.05.2020 № 227-УГ, от 09.05.2020 № 233-УГ, от 13.05.2020 № 234-УГ, от 18.05.2020 № 246-УГ, от 25.05.2020 № 262-УГ, от 01.06.2020 № 274-УГ, от 08.06.2020 № 282-УГ, от 15.06.2020 № 317-УГ, от 19.06.2020 № 328-УГ, от 22.06.2020 № 329-УГ, от 23.06.2020 № 332-УГ, от 26.06.2020 № 335-УГ, от 29.06.2020 № 338-УГ, от 30.06.2020 № 340-УГ, от 06.07.2020 № 356-УГ, от 13.07.2020 № 372-УГ, от 20.07.2020 № 382-УГ, от 27.07.2020 №411-УГ, от 31.07.2020 №421-УГ, от 03.08.2020 № 425-УГ, от 10.08.2020 №452-УГ, от 17.08.2020 № 455-УГ, от 24.08.2020 № 456-УГ, от 28.08.2020 № 478-УГ, от 31.08.2020 № 479-УГ и от 07.09.2020 № 490-УГ, следующие изменения:

1) в подпункте 1 части первой пункта 2 слова "культурных, выставочных,

просветительских," исключить;

2) подпункт 2 части первой пункта 2 изложить в следующей редакции:

"2) посещение гражданами зданий, строений, сооружений (помещений в них), предназначенных преимущественно для проведения указанных в подпункте 1 настоящей части мероприятий (оказания услуг), в том числе ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, букмекерских контор, тотализаторов и пунктов приема ставок (за исключением объектов физкультуры и спорта, организаций сферы культуры, осуществляющих экспозиционно-выставочную деятельность, музеев, библиотек, учреждений культурно-досугового типа, развлекательных аттракционов и детских игровых площадок, зоопарков, дельфинариев, кинотеатров (кинозалов), театров, выставочных центров). Действие настоящего подпункта не распространяется на профессиональные спортивные клубы, в том числе по командным игровым видам спорта при организации и проведении ими тренировочных мероприятий для подготовки к профессиональным соревнованиям федерального, международного уровня. Такие тренировочные мероприятия проводятся с учетом требований и рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.";

3) в подпункте 1 части второй пункта 2 число "30" заменить числом "50";

4) в подпункте 2 части второй пункта 2 слова "(за исключением групповых экскурсий численностью свыше 20 человек)" исключить;

5) часть вторую пункта 2 дополнить подпунктами 11-15 следующего содержания:

"1 1) работа организаций культурно-досугового типа, в том числе детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных детских развлекательных и досуговых заведений с наполняемостью не более 50%;

12) проведение групповых занятий клубных формирований, созданных на базе организаций в сфере культуры;

13) работа организаций, оказывающих услуги фитнес-центров, в том числе проведение ими групповых занятий;

14) работа выставочных центров, а также иных помещений, зданий, используемых для проведения форумов, выставок, конференций и семинаров, иных мероприятий с очным присутствием граждан;

15) проведение профилактических осмотров, диспансеризации определенных групп взрослого населения и диспансерного наблюдения в медицинских организациях, участвующих в реализации Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Свердловской области.";

6) пункт 3 признать утратившим силу;

7) в части первой пункта 10 слова "по 14 сентября" заменить словами "по 21 сентября";

8) часть вторую пункта 10 после слов "по 14 сентября 2020 года" дополнить словами ", с 15 по 21 сентября 2020 года".

2. Настоящий указ вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.

3. Настоящий указ опубликовать на "Официальном интернет-портале правовой информации Свердловской области" (www.pravo.gov66.ru).

Губернатор Свердловской области Е.В.Куйвашев







