Т-80 со 152-мм пушкой и БМПТ "Гадюка" восстановили в Подмосковье

В бронетанковом музее, расположенном в подмосковной Кубинке, восстановили почти два с половиной десятка образцов исторической бронетехники. В их числе уникальные образцы, изготовленные в единственном экземпляре.

Как сообщает пресс-служба Западного военного округа, специалисты-ремонтники двух соединений - Кантемировской и Таманской дивизий - "оживили" танк "Объект 292" и уникальную боевую машину поддержки танков "Гадюка".

Первый образец является модификацией Т-80, на который установили мощную 152-мм гладкоствольную пушку. Работы по усилению огневой мощи газотурбинного летающего танка проводились в самом начале 90-х годов в Ленинграде. Однако из-за финансовых ограничений тех лет, к сожалению, развития не получили.

Теперь же, как ожидается, такая пушка появится на одной из новых модификаций танка Т-14 на тяжелой унифицированной платформе "Армата".

БМПТ известна также как "Объект 787". Разработка велась четверть века назад в Челябинске. В качестве базовой машины выступил Т-72АВ с динамической защитой "Контакт-1". 125-мм орудие было демонтировано, а по бокам башни появились 30-мм скорострельные автоматические пушки и пусковые установки для применения неуправляемых авиационных ракет.

Отреставрированная "Гадюка" продемонстрирована в ходе празднования Дня танкиста в 4-й Гвардейской Кантемировской дивизии гвардейской танковой армии Западного военного округа.

В настоящее время российская армия получает бронемашину нового поколения "Терминатор" с гораздо более высокими характеристиками огневой мощи, защищенности и подвижности.