ВОЗ прогнозирует рост смертей в Европе из-за коронавируса

Всемирная организация здравоохранения ожидает увеличение в ближайшие месяцы количества смертей в Европе из-за коронавирусной инфекции нового типа. Об этом сообщил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.

"Ситуация усложняется. В октябре-ноябре мы увидим больше смертей в Европе", - заявил он в интервью AFP. Клюге обратил внимание на рост эпидемиологической кривой в странах Старого Света. Во Франции и Испании регистрируются новые рекорды по количеству заболевших, показатели выше, чем в начале пандемии. Только в прошлую пятницу в 55 странах, входящих в сферу деятельности Европейского регионального бюро ВОЗ, было зарегистрировано более 51 тысячи новых случаев, что превышает пиковое значение, зафиксированное в апреле.

Клюге отметил, что число умирающих каждый день в настоящее время остается стабильным по сравнению с предыдущими месяцами. Но не исключено, что осенью оно вырастет.

Представитель ВОЗ также предупредил, что с появлением вакцины пандемия не закончится. "Я слышу эту фразу в течение некоторого времени: вакцина положит конец чрезвычайной ситуации. Конечно, нет. Мы даже не знаем, поможет ли она всем группам населения", - отметил Клюге. По его словам, может получиться так, что придется заказывать и производить разные вакцины. "Это будет логистический кошмар", - предупредил он.

"По моему мнению, конец пандемии наступит только тогда, когда мы как сообщество научимся жить с вирусом. И это зависит только от нас", - заявил Клюге.