Всероссийский юношеский симфонический оркестр отправляется в турне по России

Всероссийский юношеский симфонический оркестр под управлением маэстро Юрия Башмета не стал изменять свои традициям и готовится к традиционному большому турне по городам России. Уникальный коллектив выступит в 26 сентября в Туле, 1 октября в Санкт-Петербурге, 2 октября в Казани, а завершится все 4 октября большим концертом в "Зарядье". За дирижерским пультом оркестра будет находиться главный дирижер и художественный руководитель Всероссийского юношеского симфонического оркестра Юрий Башмет.

Оркестр впервые выступит в новом составе. Ротация в этом уникальном коллективе происходит каждые два года: юные музыканты в обязательном порядке проходят отборочные прослушивания. В этом году в национальном отборе приняли участие более 800 талантливых молодых музыкантов из разных уголков нашей страны. Финальное испытание прошел 161 человек из 26 городов России. Также в связи с большим интересом к проекту была сформирована стажерская группа из 50 юных музыкантов.

По словам Юрия Башмета, Всероссийский юношеский симфонический оркестр, впервые созданный восемь лет назад, - "это коллектив, всегда полный энергии и какого-то особенного эмоционального состояния на сцене во время концертов, и это производит на публику в любой стране огромное впечатление".

"Ребята, многие из которых впервые оказались в оркестре, вдохновляют своей энергией и искренностью. Сейчас для них оркестр - это не только школа музыки, но и школа жизни. Представьте, ребенок в 13 лет впервые сидит в оркестре, слева кто-то играет, справа... Это еще и школа общения, вежливости. И школа быта. Они переезжают с места на место, их заселяют в отели, им надо встать в пять утра, чтобы в шесть уже выехать, пересесть из поезда в автобус, потом репетиция, концерт...", - отметил Башмет.

В программе тура прозвучат как всемирно известные шедевры классической музыки, - Симфония № 3 Л.В. Бетховена, Праздничная Увертюра Д.Шостаковича, - так и пьеса, специально написанная по заказу оркестра - "Большая Серенада" Александра Чайковского. Также в исполнении Юрия Башмета уже в качестве солиста прозвучит "Русская Песня" И. Стравинского.