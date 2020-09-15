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Apple не показала новые iPhone

Текст:   Антон Благовещенский
15.09.2020,  
20:55
Фото: Apple Фото: Apple
Фото: Apple

Сентябрьская презентация Apple, на которой традиционно с 2012 года компания представляет флагманские смартфоны, прошла без показа новых iPhone. О них (как и ожидалось) не было сказано ни слова.

Компания не готова к масштабным продажам новых iPhone из-за того, что мировая пандемия негативно повлияла на поставки комплектующих для смартфонов, полагают аналитики. Анонс линейки iPhone 12 может состояться в октябре.

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Вместо смартфонов новейшего поколения были представлены две модели часов - Apple Watch Series 6 и Apple Watch SE, а также планшетные компьютеры iPad и iPad Air.

Также компания рассказала о новом процессоре Apple A14 Bionic, который стал на 40 процентов мощнее предыдущей модели, а скорость обработки графики выросла на треть. Именно он используется в iPad Air.

Помимо этого, на презентации были представлены подписной сервис для домашних тренировок Fitness+, регулярно предлагающий новые спортивные занятия, и единая подписка Apple One, объединяющая в себе доступ к iCloud, Apple Music, TV+, Arcade, News+ и Fitness+, а также их различные комбинации.

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