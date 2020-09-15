Aston Martin выпустил гоночный тренажер

Новый Aston Martin ARM-C01 имеет корпус из карбона с дух захватывающими обводами, настоящее гоночное сиденье-ковш, его штурвал - точная копия современного штурвала болидов "Формулы-1", он способен подарить незабываемые моменты на лучших гоночный трассах мира, но ему не нужен 102-ой бензин, и любое другое топливо, как не нужен и штат механиков, теплый гараж с мраморным полом и ровной как стекло подъездной дорогой. Идеальный гоночный автомобиль?

Виртуальный гоночный симулятор от британского производителя игровых систем Curv Racing Simulators с фирменным широкоформатным монитором вогнутой формы, охватывающим почти весь зрительный сектор игрока, и интегрированный в цельный корпус из углепластика, спроектированным и построенным в центре стиля Aston Martin.

Фото: Пресс-служба Aston Martin.

Корпус имеет характерное для автомобилей марки оформление передней части, а посадка игрока в точности воспроизводит положение водителя в гиперкаре Aston Martin Valkyrie. Окрашивается корпус по оригинальным цветовым схемам гоночных прототипов Aston Martin, включая знаменитый зеленый колер british racing green с желтым кантом.

На тренажере предустановлен автосимулятор Asseto Corsa, славящийся одним из самых достоверных моделированием реальных повадок гоночных машин.

Цена Aston Martin ARM-C01 - 57 500 фунтов без налогов (5,6 миллионов рублей). Будет выпущено всего 150 таких тренажеров.

Фото: Пресс-служба Aston Martin.