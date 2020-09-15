АвтоВАЗ начал выпуск Lada Vesta с дешевыми ступицами

АвтоВАЗ сообщил о реализации проекта по замене стали, используемой при производстве ступиц для семейства автомобилей Lada Vesta. Специалистам и инженерам завода удалось найти аналог, не уступающий по качеству, но более выгодный по цене.

Реализация проекта заняла полгода. В итоге автопроизводитель сумел добиться сокращения затрат в размере 96 рублей с одного автомобиля. В годовом исчислении экономическая выгода составляет около 10 миллионов рублей.

Одна из проблем, которая стояла перед кросс-функциональной командой специалистов завода, - механическая обработка детали: ступица могла демонстрировать необходимые характеристики, но при этом быть невыгодной в плане затрат на обработку.

Ступицы из нового материала прошли комплекс валидационных испытаний и были приняты к производству. Lada Vesta начали оснащать такими комплектующими с начала осени.

В настоящее время АвтоВАЗ занят испытаниями нового материала для изготовления ступиц на автомобили на платформе B0: Lada Largus, Xray, Renault Logan и Sandero.