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15.09.2020 10:00
Рубрика: Легковые авто

BMW удвоил производство аккумуляторов для собственных электромобилей

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: Пресс-служба BMW Фото: Пресс-служба BMW
Фото: Пресс-служба BMW

BMW удвоил производство тяговых аккумуляторов пятого поколения для собственных электромобилей и автомобилей с гибридной трансмиссией.

Фото: Пресс-служба Genesis.
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В городе Шиньяне на северо-востоке Китая был торжественно запущен центр по производству самых современных литиевых аккумуляторов собственной разработки BMW. Новый центр является частью актива совместного производства BMW-Brilliance.

Батареи пятого поколения технологии электропривода xDrive обладают не только на 20% большей плотностью энергии, в их производстве используется на две трети меньше редкоземельного кобальта. Новая технология производства обладает большой гибкостью и позволяет в минимальные сроки наладить выпуск батарей различного размера, емкости и конфигурации.

Первые поставки аккумуляторов с нового завода пойдут на расположенное по соседству производство электрокроссовера BMW iX3, на шасси BMW X3. Следующими новые аккумуляторы получат кроссовер BMW iNEXT и седан BMW i4 на полностью новой платформе для электромобилей в 2021 году.

Параллельно расширению производства BMW выстраивает из производственной цепи вертикальную интегрированную структуру, и весь кобальт и литий для собственных нужд BMW уже добывает самостоятельно.

#BMW