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15.09.2020 18:14
Рубрика: Экономика

ЦБ рекомендовал банкам по-новому раскрывать условия вкладов

Текст: Игорь Зубков
ЦБ предложил банкам указывать минимальную гарантированную ставку по вкладам и условия получения более высокой процентной ставки, в том числе и по так называемым гибридным продуктам (когда банк, например, предлагает в нагрузку к вкладу купить полис страхования жизни или открыть счет на бирже).
Фото: Александр Демьянчук/ТАСС Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Эта информация должна раскрываться в паспортах финансовых продуктов, формы которых ЦБ разослал в банки.

Фото: iStock
Ставки по кредитам почти в 2,5 раза превысили ставки по вкладам

Регулятор рекомендует описывать в них все важные сведения о вкладах, счетах, банковских картах и ячейках в простой и понятной форме и размещать на сайтах и в офисах, а также предлагать потребителю в трех случаях - сразу при обращении за услугой, непосредственно перед подписанием договора и при его продлении.

Минимальная гарантированная ставка - минимальная сумма процентов, которые будут выплачены вкладчику на минимально возможную сумму для размещения без учета дополнительных условий, например, приобретения страховки к вкладу или открытия индивидуального инвестиционного счета.

В начале 2019 года регулятор давал аналогичные рекомендации. Как писала "РГ", треть всех вкладов на российском рынке имеют варьирующуюся в зависимости от условий ставку, так же распределяются средства вкладчиков, вложенные под переменную (1/3 объема вкладов) и постоянную (2/3) ставку. В случае переменной ставки она обычно снижается в несколько этапов, банки же в рекламе акцентируют внимание на максимальной ставке.

Экономика Финансы Банки Госфонды и контрольные органы Центральный банк

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