ЦБ рекомендовал банкам по-новому раскрывать условия вкладов

Эта информация должна раскрываться в паспортах финансовых продуктов, формы которых ЦБ разослал в банки.

Регулятор рекомендует описывать в них все важные сведения о вкладах, счетах, банковских картах и ячейках в простой и понятной форме и размещать на сайтах и в офисах, а также предлагать потребителю в трех случаях - сразу при обращении за услугой, непосредственно перед подписанием договора и при его продлении.

Минимальная гарантированная ставка - минимальная сумма процентов, которые будут выплачены вкладчику на минимально возможную сумму для размещения без учета дополнительных условий, например, приобретения страховки к вкладу или открытия индивидуального инвестиционного счета.

В начале 2019 года регулятор давал аналогичные рекомендации. Как писала "РГ", треть всех вкладов на российском рынке имеют варьирующуюся в зависимости от условий ставку, так же распределяются средства вкладчиков, вложенные под переменную (1/3 объема вкладов) и постоянную (2/3) ставку. В случае переменной ставки она обычно снижается в несколько этапов, банки же в рекламе акцентируют внимание на максимальной ставке.