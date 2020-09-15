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15.09.2020 12:11
Рубрика: Власть

Депутаты ГД стали добровольцами по испытанию российской вакцины от COVID-19

Текст: Татьяна Замахина

Некоторые парламентарии участвуют в качестве добровольцев в третьей фазе исследований российской вакцины от коронавируса Sputnik V. Вакцинирование собирается пройти и спикер Госдумы Вячеслав Володин. Об этом сообщил сам глава нижней палаты в интервью телеканалу "Россия-24".

Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи
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- Есть депутаты, которые вошли в группу добровольцев, - заявил он. - Вы знаете, что есть в рамках эксперимента такая группа, в нее входят несколько тысяч. Часть депутатов записались в число добровольцев и будут проходить вакцинирование.

Володин добавил, что "планирует в будущем также пройти вакцинирование". При этом он призвал сначала провести иммунизацию групп риска, а затем вакцинировать парламентариев.

- Давайте мы сделаем все для того, чтобы были защищены в первую очередь те, кто в этом нуждается и по возрасту, и по заболеваниям, и подпадает в группу риска по другим критериям, - пояснил. - А потом уже подумаем о себе.

В начале сентября стало известно, что прививку от коронавируса сделал лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

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