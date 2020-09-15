"Динамо" требует проверить на полиграфе судью Лапочкина

Московское "Динамо" после матча седьмого тура чемпионата России по футболу с казанским "Рубином" обратилось в РФС с просьбой проверить главного арбитра встречи Сергея Лапочкина на полиграфе, сообщается на официальном сайте "бело-голубых".

Слева направо: главный судья матча Сергей Лапочкин показывает желтую карточку игроку ФК "Динамо" Ивану Ордецу в матче 7-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между командами ФК "Динамо" (Москва) и ФК "Рубин" (Казань). Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости

Встреча команд прошла в воскресенье в Москве и завершилась победой "Рубина" со счетом 1:0. По ходу матча Лапочкин удалил трех игроков, в том числе двух динамовцев, и назначил пенальти, с которого казанцы и забили единственный мяч в игре.

"Ввиду того что принимавшиеся бригадой арбитров решения имели, на наш взгляд, четко обозначенный системный характер, "Динамо" просит инициировать в отношении Лапочкина проверку на системе полиграф на предмет преднамеренного влияния на результат матча", - говорится в сообщении.

В частности, в московском клубе попросили дать оценку семи спорным, по мнению динамовцев, решениям со стороны судьи.