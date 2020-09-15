"Динамо" требует проверить на полиграфе судью Лапочкина

Новости

В Бейруте произошел крупный пожар 13:04
На Урале прокомментировали отказ матери от термометрии школьника 13:03
Фото: Волка в перезапуске "Ну, погоди!" озвучит Гарик Харламов 13:02
В Подмосковье мужчина подбил самолет из ружья 13:00
Песков рассказал об условиях кредита Беларуси 12:58
Книги Агаты Кристи вошли в топ-5 самых популярных детективов 12:56
СМИ: В Сирии разбился вертолет ВВС США 12:54
В Кремле оценили успех новых партий на выборах 12:52
В Кремле объяснили отмену визита Лаврова в Германию 12:46
Директор СВР: Россия уничтожила все запасы боевых отравляющих веществ, включая "Новичок" 12:46
Хуснуллин: Еще 760 дольщиков получат квартиры 12:36
Оперштаб Москвы объясняет рост числа случаев коронавируса 12:27
В СФ предложили обязать вузы заключать с преподавателями бессрочные контракты 12:26
Видео: Крис Хемсворт вмешался в прямой эфир австралийского ТВ 12:18
Депутаты ГД стали добровольцами по испытанию российской вакцины от COVID-19 12:11
Мурашко рассказал, какие побочные эффекты могут быть у вакцины от коронавируса 12:09
Немецкая почта не будет доставлять корреспонденцию по понедельникам 12:05
YouTube запустил аналог TikTok 11:54
Опрос: Все больше граждан считают Россию великой державой 11:45
За помощь в розыске иркутских "Бонни и Клайда" пообещали полмиллиона 11:42
В Москве выявили 730 новых случаев коронавируса 11:41
Трамп назвал Нурмагомедова лучшим бойцом в мире 11:39
Иммунолог назвала самые важные витамины и продукты для осени 11:36
Генсеки ООН и ОДКБ заявили о прогрессе в отношениях двух организаций 11:16
Видео: студия Universal представила главного врага Джеймса Бонда 11:08
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как выросли тарифы на ЖКУ
Как выросли тарифы на ЖКУ
Верховный суд разъяснил права сожителей на недвижимость
Верховный суд разъяснил права сожителей на недвижимость
Какие устройства Apple покажет на презентации
Какие устройства Apple покажет на презентации
15.09.2020 11:50
Рубрика: Спорт

"Динамо" требует проверить на полиграфе судью Лапочкина

Текст: Максим Домчев
Московское "Динамо" после матча седьмого тура чемпионата России по футболу с казанским "Рубином" обратилось в РФС с просьбой проверить главного арбитра встречи Сергея Лапочкина на полиграфе, сообщается на официальном сайте "бело-голубых".
Слева направо: главный судья матча Сергей Лапочкин показывает желтую карточку игроку ФК "Динамо" Ивану Ордецу в матче 7-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между командами ФК "Динамо" (Москва) и ФК "Рубин" (Казань). Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости Слева направо: главный судья матча Сергей Лапочкин показывает желтую карточку игроку ФК "Динамо" Ивану Ордецу в матче 7-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между командами ФК "Динамо" (Москва) и ФК "Рубин" (Казань). Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости
Слева направо: главный судья матча Сергей Лапочкин показывает желтую карточку игроку ФК "Динамо" Ивану Ордецу в матче 7-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между командами ФК "Динамо" (Москва) и ФК "Рубин" (Казань). Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости

Встреча команд прошла в воскресенье в Москве и завершилась победой "Рубина" со счетом 1:0. По ходу матча Лапочкин удалил трех игроков, в том числе двух динамовцев, и назначил пенальти, с которого казанцы и забили единственный мяч в игре.

Фото: Александр Вильф / РИА Новости
Казарцев отстранен от работы до 10 октября, Еськов приостановил карьеру

"Ввиду того что принимавшиеся бригадой арбитров решения имели, на наш взгляд, четко обозначенный системный характер, "Динамо" просит инициировать в отношении Лапочкина проверку на системе полиграф на предмет преднамеренного влияния на результат матча", - говорится в сообщении.

В частности, в московском клубе попросили дать оценку семи спорным, по мнению динамовцев, решениям со стороны судьи.

Спорт Футбол Чемпионат России Спорт Футбол Вокруг футбола Спортивные организации Футбольные клубы "Динамо" (Москва) Спортивные организации Футбольные клубы "Рубин" Чемпионат России по футболу 2020/2021

Главное сегодня

Мурашко рассказал, какие побочные эффекты могут быть у вакцины от коронавируса
Профсоюзы предложили ввести "минимальный размер часовой ставки"
"Аэрофлот" ужесточил правила перевозки животных
Найдено полностью нейтрализующее коронавирус средство
Против экс-футболиста Романа Широкова возбудили уголовное дело
ЦСКА после победы над "Спартаком" приблизился к лидерам
Звонарева завоевала четвертый парный титул на турнирах "Большого шлема"