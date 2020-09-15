Директор СВР: Россия уничтожила все запасы боевых отравляющих веществ, включая "Новичок"

Россия уничтожила все запасы боевых отравляющих веществ, включая вещество "Новичок", в соответствии с регламентацией Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Об этом журналистам заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин, подчеркнув, что "это было зафиксировано в установленном порядке".

Директор СВР назвал "дезинформацией" спекуляции Запада по поводу наличия в России производства или старых запасов боевых отравляющих веществ в контексте ситуации вокруг блогера Алексея Навального. Подобные вещества "были уничтожены в соответствии с протоколами и регламентацией ОЗХО", пояснил он.

Кроме того, на момент вылета Навального из России на лечение в Германию "в его организме каких-либо токсичных, отравляющих веществ не содержалось", указал Нарышкин: "Их там не было". Он напомнил, что врачи клиники в Омске, куда блогер был экстренно госпитализирован, "провели в кратчайшие сроки глубокий комплекс исследований" и спасли ему жизнь. "Эти исследования проводились на самом современном оборудовании и по самым жестким медицинским протоколам", - заметил глава СВР.

У российской стороны по-прежнему "много вопросов" к властям ФРГ в связи со сложившейся ситуацией. Так, Нарышкин рассказал, что немецкие правоохранительные органы до сих пор не ответили на запросы российской Генеральной прокуратуры по этому делу.