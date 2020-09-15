Госдума разрешает кабмину выдавать госкредиты другим странам вне плана

Кредиты разрешается предоставлять как за счет средств самой программы, так и за счет уменьшения остатков средств федерального бюджета, образовавшихся на конец года.

Глава думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров уточнил, что речь идет именно о предоставлении кредитов иностранным государствам, а не юрлицам.

Ранее Москва и Минск договорились о предоставлении Беларуси госкредита. Накануне президент РФ Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко озвучил его сумму - 1,5 млрд долларов.

Поправка о госкредитах была внесена в рамках второго чтения другого законопроекта - о включении в бюджетную систему России бюджетов муниципальных округов.