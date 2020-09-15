Honda выпустила горячий хэтчбек размером с домашний диван

Компания Honda анонсировала товарную версию кей-кара N-One второго поколения. В виде шоу-кара автомобиль представили еще в январе, теперь же настала очередь выхода товарной версии модели.

N-One первой генерации JG1/2 выпускается с 2012 года. Хотя восемь лет - это приличный срок, в новом воплощении производитель решил не отказываться от характерного для модели ретростиля. Пропорции и общие стилевые решения новинка унаследовала от предшественницы, поэтому распознать второе поколение N-One проще всего по полностью светодиодной оптике.

В салоне управление большей частью второстепенных функций перенесли в медиасистему, поэтому по сравнению с предшественником стало меньше физических кнопок и переключателей.

В новом поколении N-One продолжат оснащать бензиновыми моторами максимально допустимого для кей-каров объема - 0,66 л. Мощность и крутящий момент двигателя в атмосферном варианте составляет 58 л.с. и 65 Нм, в турбированном - 64 л.с. и 104 Нм. Для спортивного RS с турбомотором впервые предложена 6-ступенчатая "механика" в комплексе с передним приводом. В первом поколении двигатель сочетался только с вариатором.

Все N-ONE теперь оснащены комплексом систем активной безопасности, включающим ассистента удержания в полосе, автоторможение, распознающее велосипедиста и пешехода даже в темноте, адаптивный круиз-контроль.

Фото: Пресс-служба Honda.

Фото: Пресс-служба Honda.