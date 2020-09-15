Jaguar рассекретил обновленный кроссовер F-Pace

Компания Jaguar представила обновлённый кроссовер F-Pace. Модель 2021 модельного года отличает пересмотренная моторная гамма, свежий облик и новый салон.

Снаружи SUV получил узкие светодиодные фары, новые фонари с иной графикой, увеличенную решётку радиатора, рельефный капот, а также передний бампер с крупными воздухозаборниками, оригинальные задний бампер и пятая дверь.

Внутри появилась более качественная и современная двухцветная передняя панель с 11,4-дюймовым изогнутым тачскрином.

Мультимедийный комплекс оборудован системой Pivi Pro с двумя SIM-картами. LTE-модемы позволяют обновлять программное обеспечение автомобиля "по воздуху". Цифровой щиток приборов на 12,3 дюйма теперь имеет улучшенную графику, селектор автоматической трансмиссии на центральном тоннеле заменён на маленький рычажок. Также присутствует фирменная шайба выбора режимов работы ездовой электроники Jaguar Drive Control.

Фото: Пресс-служба Jaguar.

Помимо этого, в список оснащения F-Pace входит системы активного дорожного шумоподавления и ионизации воздуха в салоне с фильтрацией PM2.5, которая улавливает сверхмелкие частицы и аллергены.

Jaguar F-Pace предлагается с бензиновым двухлитровым турбомотором на 249 сил, а также с турбированными дизельными двигателями объёмом 2,0 литра (199 л. с.) и 3,0 литра (300 л. с.) соответственно. Коробка - 8-ступенчатый "автомат". Привод - полный.

Дата старта продаж обновлённого кроссовера в России не сообщается. Известно, что Jaguar F-Pace на нашем рынке будет доступен в комплектациях S и SE с опциональным пакетом Black Exterior Pack. Кроме этого, для всех исполнений предложат версии R-Dynamic и HSE R-Dynamic.