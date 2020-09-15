Как гражданам Киргизии встать на учет в РФ для голосования на выборах

Новости

В Бейруте произошел крупный пожар 13:04
На Урале прокомментировали отказ матери от термометрии школьника 13:03
Фото: Волка в перезапуске "Ну, погоди!" озвучит Гарик Харламов 13:02
В Подмосковье мужчина подбил самолет из ружья 13:00
Песков рассказал об условиях кредита Беларуси 12:58
Книги Агаты Кристи вошли в топ-5 самых популярных детективов 12:56
СМИ: В Сирии разбился вертолет ВВС США 12:54
В Кремле оценили успех новых партий на выборах 12:52
В Кремле объяснили отмену визита Лаврова в Германию 12:46
Директор СВР: Россия уничтожила все запасы боевых отравляющих веществ, включая "Новичок" 12:46
Хуснуллин: Еще 760 дольщиков получат квартиры 12:36
Оперштаб Москвы объясняет рост числа случаев коронавируса 12:27
В СФ предложили обязать вузы заключать с преподавателями бессрочные контракты 12:26
Видео: Крис Хемсворт вмешался в прямой эфир австралийского ТВ 12:18
Депутаты ГД стали добровольцами по испытанию российской вакцины от COVID-19 12:11
Мурашко рассказал, какие побочные эффекты могут быть у вакцины от коронавируса 12:09
Немецкая почта не будет доставлять корреспонденцию по понедельникам 12:05
YouTube запустил аналог TikTok 11:54
Опрос: Все больше граждан считают Россию великой державой 11:45
За помощь в розыске иркутских "Бонни и Клайда" пообещали полмиллиона 11:42
В Москве выявили 730 новых случаев коронавируса 11:41
Трамп назвал Нурмагомедова лучшим бойцом в мире 11:39
Иммунолог назвала самые важные витамины и продукты для осени 11:36
Генсеки ООН и ОДКБ заявили о прогрессе в отношениях двух организаций 11:16
Видео: студия Universal представила главного врага Джеймса Бонда 11:08
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как выросли тарифы на ЖКУ
Как выросли тарифы на ЖКУ
Верховный суд разъяснил права сожителей на недвижимость
Верховный суд разъяснил права сожителей на недвижимость
Какие устройства Apple покажет на презентации
Какие устройства Apple покажет на презентации
15.09.2020 12:08
Рубрика: В мире

Как гражданам Киргизии встать на учет в РФ для голосования на выборах

Текст: Артем Петров (Бишкек)
Представительство Государственной миграционной службы Киргизии в России призвало граждан КР, находящихся в РФ, поторопиться и встать на консульский учет до 20 сентября 2020 года. Это, как объяснили в ведомстве, необходимо для их участия в голосовании на предстоящих парламентских выборах в республике.

- У киргизстанцев за рубежом есть законное право избирать и быть избранными, - отметили в представительстве. - Но это касается только тех, кто включен в списки избирателей. В соответствии с законодательством в списки включаются граждане КР, обладающие на день голосования активным избирательным правом, прошедшие биометрическую регистрацию и вставшие на консульский учет в дипломатических представительствах и консульских учреждениях республики.

Фото: Любовь Борисенко
В Киргизии намерены внедрить телемедицину

Чтобы встать на учет, как объяснили в представительстве госслужбы, можно лично прийти в загранучреждение КР и предоставить соответствующие документы. Если речь идет о постоянном консульском учете, то это: регистрационная карточка, действующий национальный паспорт, адресный листок выбытия со штампом "снят с регистрационного учета", две цветные матовые фотографии с четким изображением лица на белом фоне размером 3х4 сантиметра.

Если о временном - те же самые документы за исключением адресного листка.

Как сообщили в ведомстве, сделать это можно также дистанционно, отправив бумаги на электронный адрес 4992385069@mail.ru. Окончательный список избирателей формируется по 19 сентября 2020 года.

Парламентские выборы в Киргизии пройдут четвертого октября 2020 года. Участие в них примут 15 политических партий (1912 кандидатов).

В мире экс-СССР Киргизия

Главное сегодня

Мурашко рассказал, какие побочные эффекты могут быть у вакцины от коронавируса
Профсоюзы предложили ввести "минимальный размер часовой ставки"
"Аэрофлот" ужесточил правила перевозки животных
Найдено полностью нейтрализующее коронавирус средство
Против экс-футболиста Романа Широкова возбудили уголовное дело
Зачем Трамп подписал указ о снижении цен на лекарства в США
Во время протестов "желтых жилетов" в Париже задержаны 250 человек