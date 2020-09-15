Как гражданам Киргизии встать на учет в РФ для голосования на выборах

- У киргизстанцев за рубежом есть законное право избирать и быть избранными, - отметили в представительстве. - Но это касается только тех, кто включен в списки избирателей. В соответствии с законодательством в списки включаются граждане КР, обладающие на день голосования активным избирательным правом, прошедшие биометрическую регистрацию и вставшие на консульский учет в дипломатических представительствах и консульских учреждениях республики.

Чтобы встать на учет, как объяснили в представительстве госслужбы, можно лично прийти в загранучреждение КР и предоставить соответствующие документы. Если речь идет о постоянном консульском учете, то это: регистрационная карточка, действующий национальный паспорт, адресный листок выбытия со штампом "снят с регистрационного учета", две цветные матовые фотографии с четким изображением лица на белом фоне размером 3х4 сантиметра.

Если о временном - те же самые документы за исключением адресного листка.

Как сообщили в ведомстве, сделать это можно также дистанционно, отправив бумаги на электронный адрес 4992385069@mail.ru. Окончательный список избирателей формируется по 19 сентября 2020 года.

Парламентские выборы в Киргизии пройдут четвертого октября 2020 года. Участие в них примут 15 политических партий (1912 кандидатов).