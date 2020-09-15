С первого ноября оформить мелкую аварию по европротоколу, то есть без ГИБДД, можно будет в электронном виде в любом уголке страны. Главное, чтобы на смарт­фоне было установлено мобильное приложение "Помощник ОСАГО" и был интернет.

Аварию без пострадавших можно будет оформить без ГИБДД в электронном виде. Для этого потребуется приложение "Помощник ОСАГО". Фото: PHOTOXPRESS

Напомним, что еще 1 ноября прошлого года вступили в силу поправки в закон об ОСАГО, которые позволяют при упрощенном оформлении аварии (европротокол) подавать электронное извещение о ДТП. Для этого Центробанк с минкомсвязью разработали суперсервис "Помощник ОСАГО", администрированием которого занимается Российский союз автостраховщиков. Но сначала суперсервис заработал только в пяти регионах. В Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Татарстане. Связано это было с тем, что в этих регионах наиболее налаженная инфраструктура.

С 1 ноября составить электронное извещение можно будет в любом регионе.

Напомним, для оформления по европротоколу оба участника аварии должны быть застрахованы по ОСАГО. В аварии пострадали только два автомобиля, не причинен ущерб третьим лицам, нет пострадавших.

Для оформления электронного извещения мобильное приложение "Помощник ОСАГО" должно быть установлено на смартфоне одного из участников ДТП. При этом оба участника должны быть зарегистрированы на портале гос­услуг. Авторизация пользователя выполняется с помощью его подтвержденной учетной записи на портале госуслуг.

После того как вы загрузите приложение, оно потребует от вас зарегистрироваться через портал госуслуг. Далее при каждом входе в это приложение оно будет автоматически подтягивать всю информацию с портала.

Заранее внесите информацию в него о своем полисе ОСАГО. Это можно сделать просто вручную, набрав серию и номер полиса или отсканировав QR-код на полисе, если он у вас бумажный.

При аварии вы просто загружаете приложение, нажимаете кнопку ДТП. Приложение предложит выбрать: вызвать экстренную службу или воспользоваться помощником при ДТП. Если авария соответствует условиям европротокола, нажимаете "Помощник ДТП".

Далее приложение подскажет, что надо включить аварийную сигнализацию и выставить аварийный знак. Это вы должны были сделать еще до того, как открыли приложение.

Затем приложение проведет опрос. Не получил ли кто-нибудь в ДТП телесные повреждения? В аварии пострадали только два автомобиля? Нет ущерба третьим лицам или их имуществу (ограды, бордюры и т.п.)? У водителей нет разногласий по поводу обстоятельств ДТП, характера и перечня видимых повреждений? Все это, чтобы убедиться в том, что вы можете оформить аварию по европротоколу.

Приложение подскажет, что нужно делать в случае аварии. Хотя это и так должны все знать. Фото: "Помощник ОСАГО"

А затем уже надо вносить данные. Большинство данных первого участника уже есть. Надо только их проверить. Это его ФИО, права и серия и номер полиса, данные автомобиля. После чего происходит проверка полиса.

Затем вносятся данные второго участника: машина, ФИО, полис. Полис также проверяется по базе РСА. Главное, чтобы его данные совпадали с фактическими. В этом уже должен убедиться участник аварии самостоятельно.

Затем на экране появляется QR-код, который надо переслать второму участнику. Через него он зайдет в свой кабинет на портале госуслуг и заполнит данные о своей машине.

Потом надо указать время и место совершения ДТП. Время смарт­фон проставляет сам, да и место показывает прямо на карте.

Теперь приложение попросит добавить свидетелей. Если их нет, то просто пропускаем этот шаг.

Следующий шаг - указать повреждения. Можно выбрать из списка, можно набрать. Сначала один автомобиль, потом второй.

Далее приложение предложит продолжить оформление с фотофиксацией или без нее. Если без нее, то можно рассчитывать на выплату до 100 тысяч рублей. Если с фотофиксацией - то лимит выплаты будет максимальный - до 400 тысяч.

Приступаем к фотофиксации. Для нее даются подробные пояснения, как ее проводить. Снимать нужно каждую поврежденную деталь, чтобы на снимке были видны границы повреждения.

При фотосъемке вертикально расположенных поверхностей оптическая ось объектива должна располагаться горизонтально.

Приступаем к съемке. Снимаем поврежденные детали. Затем снимаем регистрационный знак. И еще три снимка самого ДТП так, чтобы на фото были объекты транспортной инфраструктуры или иные не перемещаемые объекты. Сначала одной машины, потом - другой.

Затем фотографии отправляются в базу данных ОСАГО и сохраняются там в разделе "История ДТП".

Далее выбираем оформление электронного извещения. Для этого приложение открывает черновик извещения на портале гос­услуг и вносит в него уже те данные, которые были записаны. Остается только добавить схему ДТП. Для этого надо нарисовать ее на бумаге, сфотографировать и загрузить фотографию в соответствующее место.

В приложении подробно объясняется, как сделать фото повреждений автомобиля. Фото: "Помощник ОСАГО"

Теперь надо описать свою версию происшествия и подписать заявление, нажав соответствующую кнопку. На экране появится QR-код, который надо переслать второму участнику. Через него он откроет это извещение или просто зайдет на сайт госуслуг и откроет черновик. Мяч на его стороне.

Второй участник должен ознакомиться с извещением и, если его все устраивает, подписать, нажав соответствующую кнопку. Если он с чем-то не согласен, то может нажать кнопку "отклонить". Тогда извещение вернется первому участнику и он должен будет его откорректировать.

Надо иметь в виду, что второй участник может отклонить извещение только один раз. Если он это сделает второй раз, оформление по европротоколу прекратится. После этого останется только вызывать ГИБДД.

Но, предположим, этого не произошло и второй участник нажал кнопку подписать. В течение минуты оно будет передано в базу данных ОСАГО. Все. Электронное извещение готово, сохранено на портале госуслуг, в информационной системе ОСАГО и направлено страховым компаниям. Можно разъезжаться.

Впрочем, если при передаче этого электронного извещения возникнут технические проблемы, то по истечении минуты с момента отправки приложение сообщит об этом. Тогда придется оформлять бумажное извещение по старинке.

На самом деле, это только в буквах кажется, что процедура оформления длинная. По факту у автора этого материала на все это, в том числе на согласование со вторым участником, ушло 15 минут.

Схему ДТП сначала надо нарисовать на бумаге, потом сфотографировать и добавить фото в извещение. Фото: "Помощник ОСАГО"

Такой способ оформления ДТП значительно упрощает жизнь виновнику аварии. Ему, если у него нет каско, вообще не нужно общаться со страховой компанией. При оформлении по европротоколу бумажного извещения в течение пяти дней он должен передать свою копию в свою страховую компанию. В противном случае страховщик выставит ему регресс на ту сумму, которую заплатила своему клиенту компания пострадавшего в ДТП.

Пострадавшему же визит в компанию нанести придется. Чтобы предъявить машину к осмотру. Хотя, если компания хорошая и у нее заключен договор с автосервисом, возможно, и ему не придется наведываться к страховщику, а просто надо будет отогнать машину в тот сервис, который назначит компания.

Напомним, что помимо приложения "Помощник ОСАГО" есть еще приложение "ДТП.Европротокол". Но оно не дает возможности безбумажного оформления ДТП. Зато позволяет даже при несогласии второго участника с обстоятельствами аварии получить до 100 тысяч рублей. Для выплаты в пределах 400 тысяч должно быть согласие второго участника с обстоятельствами аварии.