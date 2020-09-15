Клинтон и Харрис собрали 6 миллионов долларов на поддержку Байдена

Около шести миллионов долларов в ходе телемарафона собрали экс-кандидат демократов в президенты Хиллари Клинтон и нынешний кандидат в вице-президенты Камала Харрис. Средства пойдут на поддержку Джо Байдена, который станет основным соперником действующего президента США на предстоящих выборах.

Взявшая слово Камала Харрис заявила, что у демократов в отличие от республиканцев есть план борьбы с нынешними вызовами - лесными пожарами в Калифорнии и распространением коронавируса. А также пообещала стимулы для бизнеса с тем, чтобы промышленное производство возвращалось в Америку, уточняет РИА Новости.

В телемарафоне, который состоялся в понедельник, также участвовали актрисы Эми Пейлер и Майя Рудольф. Ранее американский лидер Дональд Трамп раскритиковал идею голосования по почте, отметив, что все последние выборы в США, проводившиеся с использованием такой системы, оборачивались катастрофой. Правда конкретными фактами свои заявления он не подкрепил. При этом представители Демократической партии считают, что в условиях пандемии коронавируса голосование по почте - это единственная возможность для жителей принять участие в выборах без риска для здоровья. Напомним, президентские выборы в США назначены на третье ноября этого года.