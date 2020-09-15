Книги Агаты Кристи вошли в топ-5 самых популярных детективов

Сегодня королеве детективного жанра Агате Кристи исполнилось бы 130 лет. Она написала более 60 детективных и 6 психологических романов, 19 сборник рассказов. Ее книги - одни из самых публикуемых за всю историю человечества, уступая лишь "Библии" и Шекспиру. Их общий тираж превышает четыре миллиарда. А ее проницательных, гениальных сыщиков Эркюля Пуаро и мисс Марпл знают во всем мире. К юбилею Агаты Кристи сервис MyBook, который входит в группу компаний "ЛитРес", выяснил, какие детективы пользуются наибольшей популярностью у россиян, изучив более 800 тысяч профилей пользователей.

В общем зачете среди электронных и аудиокниг как отечественных, так и зарубежных авторов лидируют электронные книги иностранных писателей.

Пальма первенства принадлежит роману "Безмолвный пациент" Алекса Михаэлидеса. На втором месте - бестселлер "Происхождение" Дэна Брауна, на третьем - "Ученик" Тесс Герритсен. Замыкают пятерку лидеров сразу две книги именинницы Агаты Кристи - сборник "Тринадцать загадочных случаев", рассказывающий о приключениях мисс Марпл, и культовый роман "Убийство в "Восточном экспрессе", где за расследование отвечает непревзойденный Эркюль Пуаро. Очередному витку популярности последней книги во многом способствовала новая экранизация с Кеннетом Браном, Пенелопой Крус, Уиллемом Дефо и Джонни Деппом.

В топ-10, что интересно, также фигурируют электронные книги исключительно зарубежных авторов. Роман "Исчезнувшая" американки Гиллиан Флинн, чьей популярности также помог одноименный фильм 2014 года с Розамунд Пайк и Беном Аффлеком в главных ролях. Следом идут детектив знаменитого норвежского писателя Ю Несбё "Снеговик" и книга "Убить Отца" итальянца Сандроне Дациери. Девятое и десятое место заняли культовые бестселлеры "Правда о деле Гарри Квеберта" швейцарца Жоэля Диккера, которому на момент издания романа в 2012 году было всего 27 лет, и "Ангелы и демоны" Дэна Брауна - роман, знакомый многим читателям по экранизации Рона Ховарда с Томом Хэнксом в главной роли.

Что касается аудиокниг, то среди зарубежных писателей пальма первенства снова у детектива "Безмолвный пациент" Алекса Михаэлидеса. Чуть реже пользователи слушали интеллектуальный триллер "Происхождение" Дэна Брауна и бестселлер Эндрю Найдермана "Адвокат дьявола", который лег в основу культового фильма. На четвертом месте оказался роман "Чужак" Стивена Кинга, на пятом - культовая книга Ю Несбё "Нож".

Топ электронных книг отечественных писателей возглавляет 50-й, юбилейный роман Александры Марининой "Другая правда". Далее следуют бестселлер "Голос, зовущий в ночи" Татьяны Поляковой и "Божий дар" Татьяны Устиновой. Замыкает пятерку лидеров легендарный роман Бориса Акунина "Турецкий гамбит" и "Настоящая рождественская сказка" Дарьи Донцовой.

Главный редактор MyBook Екатерина Писарева легко объясняет популярность интеллектуальных бестселлеров Дэна Брауна и культовых романов Агаты Кристи легко объяснить: "За каждым из этих авторов закрепилось звание мастера детективной прозы, а их книги не перестают экранизировать".

А вот, чем вызван повышенный спрос на произведение "Безмолвный пациент" Алекса Михаэлидеса, в котором есть отсылки к древнегреческому мифу об Алкесте, - отчасти загадка. Возможно, его невероятному успеху поспособствовали сарафанное радио, рекомендации известных писателей и восторженные отзывы читателей в соцсетях.