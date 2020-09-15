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15.09.2020 18:01
Рубрика: Легковые авто

Когда новое поколение Hyundai Tucson появится в России

Текст: Юрий Зубко

Сегодня компания Hyundai представила новое поколение Tucson - автомобиль получил очень стильный граненый дизайн, который полностью преобразил кроссовер. Четвертая генерация модели будет доступна со стандартной и удлиненной колесной базой. Продажи машины в Южной Корее стартуют уже в сентябре.

Фото: Пресс-служба Kia.
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"РГ" решила выяснить, когда же новинка доберется до России. Как нам рассказали в российском представительстве корейской компании, точных сроков появления Hyundai Tucson в нашей стране пока нет: это явно не 2020 год - до декабря марка должна привезти новую генерацию Elantra и флагман модельно ряда Palisade. Так что Tucson придется подождать до 2021 года.

Tucson - это один из бестселлеров Hyundai, с 2004 года было продано больше 7 миллионов кроссоверов этой модели. Новая генерация кроссовера должна привлечь еще больше покупателей. Начальные версии автомобиля получили 1,6-литровый бензиновый двигатель с отдачей 150 лошадиных сил.

Также клиентам предложат дизельный мотор мощностью 115 лошадиных сил. Топовый двигатель для американского рынка - это 190-сильный бензиновый агрегат объемом 2,5 литра. Для Южной Кореи подготовлен двухлитровый мотор с отдачей 186 сил. Естественно, что автомобиль получил сразу несколько гибридных модификаций.

Кроссовер третьего поколения стоит в нашей стране от 1 619 000 рублей.

#Hyundai