Когда новое поколение Hyundai Tucson появится в России

Сегодня компания Hyundai представила новое поколение Tucson - автомобиль получил очень стильный граненый дизайн, который полностью преобразил кроссовер. Четвертая генерация модели будет доступна со стандартной и удлиненной колесной базой. Продажи машины в Южной Корее стартуют уже в сентябре.

"РГ" решила выяснить, когда же новинка доберется до России. Как нам рассказали в российском представительстве корейской компании, точных сроков появления Hyundai Tucson в нашей стране пока нет: это явно не 2020 год - до декабря марка должна привезти новую генерацию Elantra и флагман модельно ряда Palisade. Так что Tucson придется подождать до 2021 года.

Tucson - это один из бестселлеров Hyundai, с 2004 года было продано больше 7 миллионов кроссоверов этой модели. Новая генерация кроссовера должна привлечь еще больше покупателей. Начальные версии автомобиля получили 1,6-литровый бензиновый двигатель с отдачей 150 лошадиных сил.

Также клиентам предложат дизельный мотор мощностью 115 лошадиных сил. Топовый двигатель для американского рынка - это 190-сильный бензиновый агрегат объемом 2,5 литра. Для Южной Кореи подготовлен двухлитровый мотор с отдачей 186 сил. Естественно, что автомобиль получил сразу несколько гибридных модификаций.

Кроссовер третьего поколения стоит в нашей стране от 1 619 000 рублей.