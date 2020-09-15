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15.09.2020 15:05
Рубрика: Легковые авто

Mercedes оштрафовали на 1,5 миллиарда долларов за лживые дизели

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Mercedes-Benz. Фото: Пресс-служба Mercedes-Benz.
Фото: Пресс-служба Mercedes-Benz.

Концерн Daimler AG и его дочерняя компания Mercedes-Benz USA сообщили о реализации важного шага в урегулировании скандала, связанного с превышением показателей выброса вредных веществ у автомобилей, оснащённых дизельными моторами.

Фото: www.europeancollectibles.com
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В Daimler не признали того, что использовали "хитрое" программное обеспечение, позволяющее занижать уровень реальных выбросов во время сертификационных испытаний, но, тем не менее, концерн согласился на мировое соглашение с Агентством по охране окружающей среды, генеральной прокуратурой Калифорнии, Отделом окружающей среды и природных ресурсов министерства юстиций США, Агентством чистого воздуха штата Калифорния.

В Daimler подсчитали сумму, которая необходима на выплату всех штрафов, компенсаций по искам и внедрению новых стандартов измерений. Она составляет около 1,5 миллиардов долларов США. В концерне заявили, что располагают достаточным количеством средств для скорейшего урегулирования всех моментов дизельгейта.

"Хитрое" ПО было установлено примерно на 250 000 легковых автомобилях Mercedes-Benz 2009-2016 годов выпуска и коммерческих Freightliner Sprinter 2010-2016 годов выпуска.

#Mercedes-Benz