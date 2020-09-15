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Новый альбом Мэрилина Мэнсона: This is the new hit

Журнал
    15.09.2020, 18:55
Текст:   Шамиль Керашев,   Дмитрий Сосновский
Многие - включая, сколь бы странным это ни казалось, немалую часть фанатов - воспринимают Мэрилина Мэнсона исключительно как накрашенного мужика, который что-то там истошно орёт и хрипит под электрогитары с барабанами, эпатируя публику своеобразным сценическим имиджем и всевозможными выходками.
Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости
Фото: youtube.com/ Lana Del Rey
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Экстравагантный образ, который в наше время уже давно смотрится как милые стариковские причуды в ретро-заповеднике, конечно, не должен мешать правильному восприятию Брайана Хью Уорнера - артиста широчайшего диапазона, чей абстрактный, придуманный таблоидами "шок-рок" на самом деле многократно менялся. Играла его группа (тоже изрядно переменчивая) и бронебойный индустриальный метал с вкраплениями истошных "романтических" баллад, и утяжелённый пост-панк, и мрачный блюз и даже своеобразное кантри.

Правда, очередной альбом под говорящим заголовком We Are Chaos (выпущенный, к тому же, 11-го сентября: та ещё провокация) - в любом случае исключение из правил. Здесь почти нет такого Мэнсона, каким мы его когда-либо знали. Зато есть Мэнсон хард-рокер, чтобы не сказать - глэм-рокер. И Мэнсон, подозрительно похожий на Дэвида Боуи. Причём не только вокальным тембром, но и характерным оформлением отдельно взятых композиций.

Вот, скажем, припев Don't Chase The Dead - чистейший "Майор Дэвид", как если бы последний решил чуть ужестить воздушный саунд своих классических пластинок. В Paint You With My Love (акустика, переливчатые клавиши, тихие ударные) не хватает разве что дуэта с Брайаном Ферри. А титульная композиция так и просится на стадионы - и к ней можно запросто примерить подпевку какого-нибудь Боно. Хотя и без неё трек звучит до умиления мейнстримово.

Фото: youtube.com/ Country Music
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Всё это, конечно же, плод сотрудничества фронтмена Marylin Manson с новым продюсером: сингером-сонграйтером Шутером Дженнингсом, которому метал в тех или иных его проявлениях абсолютно никуда не упёрся. Мэнсон же без метала, конечно, никуда, но такой причудливой бабблгамной формы он ещё ему не придавал, даже тогда, когда отходил в сторону от своих ритмичных и жёстких истерик - ни в туманно-декадентских страданиях Pale Emperor, ни в депрессивном нытье Eat Me, Drink Me.

We Are Chaos, наверное, самый неоднозначный и неожиданный альбом Мэрилина за долгие годы, и уже этим ценен: по-настоящему удивить саундом он умел и раньше, но давненько этого не делал.

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