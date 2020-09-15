Минюст внес представление о прекращении статуса адвоката Эльмана Пашаева

Во вторник представители Министерства юстиции России обратились в адвокатские палаты по поводу получивших скандальную известность во время судебного процесса над актером Михаилом Ефремовым адвокатов Эльмана Пашаева и Александра Добровинского.

Представление о прекращении статуса адвоката Э.М. Пашаева внесено в адвокатскую палату Республики Северная Осетия - Алания, именно там Пашаев зарегистрирован в качестве адвоката. Параллельно представление о возбуждении дисциплинарного производства в отношении адвоката Добровинского направлено в адвокатскую палату Москвы.

Отмечается, что представления внесены управлениями Минюста соответствующих субъектов Российской Федерации. В сообщении Минюста поясняется, что такие решения связаны с публичными высказываниями адвокатов Добровинского и Пашаева, допущенными ими в ходе представления интересов сторон по уголовному делу, возбужденному по факту дорожно-транспортного происшествия с участием актера Михаила Ефремова.

"Такие высказывания содержат признаки нарушений законодательства об адвокатской деятельности и адвокатуре, а также Кодекса профессиональной этики адвокатов. Они демонстрируют пренебрежительное отношение к правилам адвокатской профессии и указывают на игнорирование корпоративной дисциплины, этики и нравственности", - разъяснили в Минюсте России.

Ранее стало известно, что осужденный к 8 годам колонии за смертельное ДТП актер Михаил Ефремов отказался от услуг адвоката Эльмана Пашаева.