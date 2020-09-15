Мишустин обсудил с премьером Беларуси двустороннее сотрудничество

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин провел телефонный разговор со своим белорусским коллегой Романом Головченко. Они обсудили несколько актуальных вопросов, в том числе торгово-экономическое сотрудничество.

"Главы правительств обсудили ряд актуальных вопросов двустороннего сотрудничества в торгово-экономической сфере, а также тематику взаимодействия в рамках Союзного государства", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте кабмина РФ.

Напомним, что в понедельник в Сочи состоялись переговоры президентов России и Беларуси Владимира Путина и Александра Лукашенко. Главы государств беседовали более четырех часов. В частности, они говорили о торгово-экономических связях и промышленной кооперации.