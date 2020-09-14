Песков рассказал об итогах встречи Путина и Лукашенко в Сочи

В первую очередь Путин и Лукашенко говорили о торгово-экономических связях и промышленной кооперации, ведь товарооборот сократился на 21 процент. Как сообщил Песков, договорились активизировать работу межправкомиссии, работу по линии ведомств и предприятий ключевых отраслей. Будут поручения главам министерств и ведомств и руководству ключевых отраслей вступить в прямой контакт и начать обсуждать конкретные проекты.

Также главы государств условились продолжить работу по подготовке форума регионов. Есть планы о проведении его в конце сентября. Договорились подготовить встречу отдельных руководителей регионов.

Отдельно президенты остановились на участии Беларуси в третьем этапе тестирования российской вакцины от коронавируса. По словам Пескова, Путин дал указание по подготовке первой партии поставок для республики.

Говоря про кредит, представитель Кремля уточнил, что часть будет использована для рефинансирования ранее предоставленных заемных средств. Россия оказывала и будет оказывать поддержку белорусской экономике, подчеркнул он.

Путин и Лукашенко условились поручить подготовить предложения по снятию ограничительных мер в сфере транспорта - то есть по восстановлению транспортного сообщения между Россией и Беларусью, объявил Песков.

Также обсуждались вопросы поставок энергоносителей. На вопрос о том, какой результат, Песков ответил: "Конструктивный".