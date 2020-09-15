National Interest рассказал о "ночном кошмаре" американцев в Арктике

Сотрудничество России и Китая в Арктике является "ночным кошмаром" США. Об этом заявил эксперт журнала The National Interest Майкл Лайонс, подчеркнув, что отставание Вашингтона в освоении этого региона очевидно. Сейчас у Береговой охраны США всего два ледокола, тогда как у российского флота есть как минимум 40 таких судов, а к 2035 году будет на 13 атомных ледоколов больше.

Арктика - это регион, на который американские политики редко обращают внимание, но который играет ключевую роль в политике мировых держав, пишет автор статьи. Из-за изменения климата в регионе открываются новые экономические возможности.

Эксперт напомнил, что Россия осваивает Северный морской путь, а в последние годы на арене появился Китай, провозгласивший себя "околоарктическим" государством. "Перспектива совместного российско-китайского вызова интересам США в Арктике - это ночной кошмар, противостоять которому Америка совершенно не готова", - цитирует РИА Новости Лайонса. По его мнению, США должны предпринять серьезные шаги, чтобы подготовиться к отстаиванию своих интересов в регионе.

Напомним, в июне президент США Дональд Трамп распорядился разработать программу строительства ледоколов для обеспечения полярной безопасности и американских национальных интересов в Арктике и Антарктике. Хозяин Белого дома также дал указание изучить возможность аренды ледоколов у других стран на то время, пока США не обзаведутся собственным ледокольным флотом.